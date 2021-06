migranti

Augusta, tamponi per i 410 migranti soccorsi dalla nave GeoBarents

Secondo quanto riferito da Msf, a bordo ci sarebbero delle donne incinte, 91 minori non accompagnati, 21 dei quali tra i 13 e i 15 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2021 - 14:24:36 Letto 382 volte

Il personale sanitario dell'Asp di Siracusa sta eseguendo tamponi ai 410 migranti che sono stati soccorsi al largo della Libia dalla nave GeoBarents di Medici senza frontiere. La nave è arrivata ieri sera al porto di Augusta, nel Siracusano.

Il numero elevato di migranti, per via dei diversi salvataggi effettuati, comporterà inevitabilmente un rallentamento nelle procedure, che dovrebbe concludersi domani. Fino a questo momento solo un migrante è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Muscatello di Augusta per una presunta polmonite.

Secondo quanto riferito da Msf, a bordo ci sarebbero delle donne incinte, 91 minori non accompagnati, 21 dei quali tra i 13 e i 15 anni.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!