coronavirus

Caso di coronavirus a Enna

Un operatore sanitario catanese dell'ospedale Umberto I di Enna è risultato positivo al Covid-19.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2020 - 16:02:43 Letto 406 volte

Ancora casi di coronavirus in Sicilia. Anche un operatore sanitario catanese del reparto di Cardiologia dell'ospedale Umberto I di Enna è risultato positivo al Covid-19, mentre una dottoressa dello stesso reparto è al momento ricoverata nell'unità di Malattie Infettive in attesa del responso del laboratorio del Policlinico.

Nel frattempo, in via precauzionale sono stati eseguiti 35 tamponi e sono stati messi in quarantena anche medici, infermieri, personale del nosocomio che sono entrati in contatto con lui. Tamponi anche sui pazienti. Il reparto è stato chiuso.

In una nota, l’Unità di crisi dell’Asp di Enna, coordinata dal direttore sanitario Emanuele Cassarà, spiega che "l’operatore è nel suo domicilio di Catania e non ha contatti con il personale dell’Ospedale di Enna dal 25 febbraio scorso. Tale circostanza è giudicata positiva ai fini della probabile mancata diffusione di un eventuale contagio".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!