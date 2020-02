Coronavirus

Coronavirus, 4 muratori in isolamento dopo essere tornati dal Veneto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/02/2020 - 14:02:47 Letto 863 volte

L'allarme coronavirus ha raggiunto anche la provincia di Caltanissetta. Quattro persone di Mussomeli, tornate da Vo' Euganeo, in provincia di Padova, dove si è registrato un decesso per Coronavirus, si trovano in isolamento volontario presso le loro abitazioni.

Si tratta di quattro muratori che stanno eseguendo dei lavori per una ditta a Vo' Euganeo. Non presentano alcun sintomo, ma i quattro, dopo essersi consultati anche con i propri medici di famiglia, hanno deciso spontaneamente di rimanere in isolamento nelle loro abitazioni.

Intanto l'Asp di Caltanissetta ha istituito una task force attiva 24 ore su 24 per fronteggiare eventuali emergenze.

