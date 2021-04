Regione Siciliana

De Luca lancia la sua candidatura a presidente della Regione: ''Tre anni e mezzo di nulla''

Cateno De Luca, lancia la sua candidatura a presidente della Regione alle prossime elezioni regionali.

"Se questo quadro del centrodestra vuole riproporre Musumeci, io sarò in campo perché la Sicilia non può passare altri cinque anni in queste condizioni pietose". Lo ha detto il sindaco di Messina Cateno De Luca, lanciando la sua candidatura a presidente della Regione alle prossime elezioni regionaIi durante la trasmissione Casa Minutella.

"Abbiamo, infatti, assistito - ha aggiunto - a tre anni e mezzo di nulla: non una riforma, non il risanamento economico - finanziario".

