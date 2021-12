Ravanusa

Esplosione Ravanusa, 7 il bilancio delle vittime: Proseguono le ricerche degli ultimi due dispersi

I vigili del fuoco, dopo aver scavato tutta la notte, hanno ritrovato quattro corpi senza vita dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa.

Pubblicata il: 13/12/2021 - 09:12:04

I vigili del fuoco, dopo aver scavato tutta la notte, hanno ritrovato quattro corpi senza vita dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento). I cadaveri erano sotto le macerie della palazzina di quattro piani crollata.

E' salito così a 7 il bilancio delle vittime nel crollo delle palazzine nella cittadina in provincia di Agrigento. I quattro corpi sono stati ritrovati dai vigili del fuoco in quello che era il terzo piano del palazzo: erano tutti insieme coperti dai calcinacci.

Proseguono le ricerche degli ultimi due dispersi. Due le donne rimaste ferite e ricoverate in ospedale a Licata e Agrigento con traumi e fratture. Cento gli sfollati che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

Il presidente della Regione Nello Musumeci è arrivato a Ravanusa, nel piccolo centro dell'Agrigentino dove ieri sera una fuga di gas ha causato un’eplosione che ha provocato il crollo di alcuni edifici con alcuni morti e dispersi. Musumeci sta partecipando a un vertice per fare il punto sul tragico crollo che ha provocato danni, devastazione e morti. Alla riunione presenti anche il sindaco Carmelo D’Angelo, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e quello regionale Salvo Cocina, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine e dei soccorritori ancora impegnati nelle ricerche dei dispersi. Musumeci già da ieri sera, subito dopo l’esplosione, è stato in costante contatto con Cocina, che si è recato subito sul posto. Stamane il prefetto Laura Lega, capo dipartimento dei Vigili del fuoco, ha telefonato al presidente della Regione per esprimere la propria solidarietà e assicurare la massima disponibilità di tutto il Corpo dei pompieri. Musumeci aveva sentito anche il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio.

