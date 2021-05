Etna

Etna, nuova colata di lava nel cratere

Una nuova fontana di lava si è aperta nel Cratere di Sud Est dell'Etna.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2021 - 09:15:38 Letto 413 volte

Una nuova fontana di lava si è aperta nel Cratere di Sud Est dell'Etna. Lo rende noto l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo.

L'analisi delle telecamere di video-sorveglianza mostrano che la nube eruttiva ha raggiunto una quota di 5000 m sul livello del mare. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione est. Dalle ore 19:40 circa si osserva un ulteriore incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico che attualmente è su livelli alti, con tendenza all'incremento. Il centro delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2800 metri sul livello del mare. L'attività infrasonica è in incremento.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!