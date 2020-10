Coronavirus

Focolaio a Sambuca di Sicilia, i positivi al Coronavirus salgono a 52

Un vero e proprio focolaio si è sviluppato a Sambuca di Sicilia, l'Asp ha confermato la presenza di altri 46 positivi al Covid dopo i sei che erano stati rilevati ieri mattina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/10/2020 - 09:06:23 Letto 397 volte

E' un vero e proprio focolaio quello che si è sviluppato a Sambuca di Sicilia, nell'agrigentino, dove ieri sera l'Asp ha confermato la presenza di altri 46 positivi al Covid dopo i sei che erano stati rilevati nella mattinata, in gran parte concentrati in una casa di riposo che ha già registrato due vittime. All'interno della struttura si trovano una cinquantina di persone, tra ospiti e operatori, che sono in isolamento già da alcuni giorni.

Il sindaco, Leo Ciaccio, ha già disposto per domani la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici e ha chiesto agli istituti superiori di Sciacca e Castelvetrano di attivare la didattica a distanza per impedire lo spostamento degli studenti pendolari.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!