Il piccolo Antonio di 9 anni sconfigge il covid e torna a casa a Campobello di Mazara

A 9 anni, è stato tra i pochi ad aver contratto il corovirus in provincia di Trapani.

Pubblicata il: 10/05/2020

Torna finalmente a casa, a Campobello di Mazara il piccolo Antonio Bono. A 9 anni, è stato tra i pochi ad aver contratto il corovirus in provincia di Trapani. Ma il contagio è avvenuto all'Oasi di Troina, nell'Ennese ed ex zona rossa.

Il piccolo Antonio si trovava nella struttura riabilitativa per i suoi periodici cicli di terapia. Il piccolo è affetto da disturbo del linguaggio espressivo e della coordinazione motoria. Ma ben due tamponi negativi hanno aperto al speranza: si può tornare a riabbracciare mamma e papà dopo settimane difficili. Era il 27 febbraio quando è arrivata la notizia dell'infezione con la paura che adesso lascia spazio soltanto alla felicità.

