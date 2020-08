incendi

Incendi e paura, brucia Piazza Armerina: evacuate case nell'ennese

Piazza Armerina è circondata dalle fiamme di diversi incendi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/08/2020 - 00:20:37 Letto 381 volte

Piazza Armerina è circondata dalle fiamme di diversi incendi: uno è divampato a poche centinaia di metri dall'ospedale Chiello, in contrada Bellia. E' stata ordinata l'evacuazione di alcune abitazioni in contrada Candivia-Cannata. Hanno operato 4 elicotteri mentre è atteso un canadair e un elicottero Prora. A lavoro i vigili del fuoco, la protezione civile, la forestale. Un altro elicottero è diretto su monte Altesina, ieri divorato dalle fiamme, dove è ricominciato un altro focolaio. E' in corso un tavolo tecnico al Comune convocato dal prefetto di Enna, Matilde Pirrera, per organizzare il lavoro delle squadre antincendio.

Ti potrebbe interessare? Incendi in provincia di Palermo, fiamme da Monreale a Borgetto

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!