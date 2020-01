Incendi

Incendi: rogo in villa Mazara del Vallo, morti padre e figlio

Incendio in una villetta a Mazara del Vallo, morti padre e figlio.

Pubblicata il: 15/01/2020

Nell'incendio di una villetta avvenuto in nottata in via Napoli a Mazara del Vallo (Tp) sono morti Vincenzo Monaco, di 72 anni, e il figlio Livio di 42 anni. Le fiamme sarebbero divampate nel soggiorno pare per un corto circuito.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani hanno lavorato tutta la notte nell'abitazione per spegnere il rogo e risalire alle cause dell'incendio. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

