Infermiera di Modica indagata per epidemia colposa

Infermiera dell'ospedale Maggiore di Modica, trovata positiva al coronavirus, indagata per epidemia colposa.

Indagata per epidemia colposa. Si tratta dell'infermiera dell'ospedale "Maggiore" di Modica trovata positiva al coronavirus e in servizio presso il laboratorio d'analisi del nosocomio.

Confermata la positività della donna, il 19 marzo il reparto è stato chiuso per un giorno per procedere alla sanificazione dei locali. Nei giorni scorsi poi la procura di Ragusa, guidata da Fabio D'Anna, ha aperto un fascicolo e sono state avviate le indagini per verificare se la donna avesse avuto sintomi che potevano farle sospettare di essere infetta mentre si trovava in servizio.

I colleghi parasanitari e sanitari dell'infermiera sono stati sottoposti a tampone ma sono risultati negativi.

