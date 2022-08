migranti

Lampedusa, corsa contro il tempo per svuotare l'hotspot di Contrada Imbriacola

Sono 1.686 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa che ne potrebbe ospitare solo 350.

La scorsa notte ne sono stati imbarcati 373 sul traghetto Pietro Novelli.

E per oggi - secondo quanto pianificato dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, - è previsto l'imbarco di altre 600 persone sulla nave Diciotti della Guardia costiera. Stanotte non si sono registrati sbarchi sulla più grande delle isole Pelagie. Ieri ce n'erano stati 6 per complessive 230 persone.

