Lampedusa è una polveriera: isola al collasso

Avvistamenti e soccorsi di barchini sono andati avanti per tutta la notte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/07/2020 - 12:39:56

È strapieno l'hotspot di Lampedusa dopo gli arrivi che si sono susseguiti questa notte. Avvistamenti e soccorsi di barchini, nelle acque antistanti all'isola, come gli approdi direttamente sulla terraferma, sono andati avanti per tutta la notte.

Quattro i barchini - da 10 a 27 le persone a bordo, tutti tunisini, per un totale di 67 - che sono riusciti ad arrivare autonomamente sulla costa.

I migranti sono stati concentrati sul molo Favarolo e poi trasferiti nella struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola. Al momento l'hotspot conta più di 500 migranti, a fronte di una capienza massima di 95.

Solo nella giornata di ieri si contano 14 imbarcazioni arrivati nel giro di 24 ore, per un totale di 243 persone. Un'ondata di migranti che ha raggiunto l'isola siciliana, senza essere intercettati dalle motovedette.

La Prefettura di Agrigento intanto sta organizzando il trasferimento di almeno 150 migranti ospiti dell'hotspot, provando così ad alleggerire le presenze: sono più di 500 i tunisini sistemati alla meno peggio fra il padiglione e l'atrio esterno del centro, anche in vista di ulteriori, nuovi sbarchi. Sono due i traghetti, uno in tarda mattinata e l'altro in serata, che collegano Lampedusa con Porto Empedocle.

