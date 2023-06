Migranti

Lampedusa, hotspot al collasso: oltre 1.300 migranti

A Lampedusa sono 1.359 i migranti ospiti dell'hotspot dove durante la notte sono giunti i 218 ultimi sbarcati.

Pubblicata il: 20/06/2023

Dalla struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, lunedì, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, erano state trasferite 430 persone. Per oggi, mentre la Prefettura di Agrigento attende conferma dell'arrivo a Lampedusa della nave Diciotti che dovrebbe imbarcare 600 migranti, è stato già disposto il trasferimento, in mattinata, di 232 persone con il traghetto Galaxy che in serata arriverà a Porto Empedocle.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Archivio

