Migranti

Lampedusa, la ''Louise Michel'' sbarca con 33 migranti

Tra loro ci sono anche donne e minorenni non accompagnati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/12/2022 - 10:57:51 Letto 739 volte

A Lampedusa è attraccata la motonave della Ong tedesca "Louise Michel": sono 33 gli egiziani sbarcati durante la notte. Il gruppo, secondo quanto riferito dagli stessi migranti, era partito da Sabratha in Libia. Restano in attesa di un porto sicuro, invece, gli oltre 500 migranti a bordo della Geo Barents e dell'Humanity 1. Tra loro ci sono anche donne e minorenni non accompagnati.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook MV Louise Michel

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!