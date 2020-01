sbarco immigrati

L'Ocean Viking sbarca a Pozzallo

L'Ocean Viking è stata fatta attraccare questa mattina al porto di Pozzallo per permettere lo sbarco di 39 migranti.

21/01/2020

Dopo alcuni giorni in mare e in attesa di un porto sicuro, l’Ocean Viking e’ stata fatta attraccare questa mattina al porto di Pozzallo per permettere lo sbarco di 39 migranti.

La nave di Medici senza frontiere ed Sos Mediterranee aveva soccorso venerdì scorso i migranti a 35 miglia dalle coste libiche che erano in una piccola imbarcazione di legno a bordo della quale c'erano anche 19 minori. Vari giorni in mare, poi la nave ha chiesto immediatamente un porto visto il maltempo.

"Francia, Germania e Lussemburgo hanno dato la loro disponibilità ad accogliere tutti e 20 i migranti ricollocabili - ha fatto sapere ieri il Viminale, indicando Pozzallo come porto sicuro per la nave - La disponibilità è stata offerta sulla base dell'apertura della procedura di redistribuzione dei migranti a livello europeo avviata dalla Commissione Ue sulla scorta del preaccordo di Malta". Oggi infine lo sbarco intorno alle 10 di mattina.

Al momento non si registrano altri salvataggi lungo il Mediterraneo.

