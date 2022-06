funerali piccola Elena

Lutto a Mascalucia, oggi i funerali della piccola Elena

Oggi lutto cittadino a Mascalucia per i funerali della piccola Elena, che si svolgeranno alle 17 in cattedrale a Catania.

Oggi lutto cittadino a Mascalucia nel giorno dei funerali della piccola Elena, 5 anni, che si svolgeranno alle 17 in cattedrale a Catania.

Per dare a tutti la possibilità di seguirli, la diretta della funzione verrà trasmessa sui canali Youtube e Facebook della Diocesi di Catania e in Tv su Telecolor.

"E’ doveroso - ha detto il primo cittadino - rappresentare alla famiglia di Elena, la vicinanza e la solidarietà da parte dell’intera cittadinanza, anche in forma pubblica e istituzionale, in segno di rispetto e di profonda partecipazione al profondo dolore dei parenti della piccola e di tutta la comunità". A Mascalucia verranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche in programma e le bandiere saranno esposte a mezz’asta in tutte le sedi comunali. L’Amministrazione invita, inoltre, "i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive a esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività, in segno di cordoglio, a partire dalle 17".

