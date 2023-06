migranti

Maxi sbarco a Pozzallo: arrivati 252 migranti, tra questi 15 minori

I migranti verranno trasferiti tutti nell'hotspot di Pozzallo.

Pubblicata il: 12/06/2023

Un gruppo di 252 migranti, tra i quali 15 minori, è stato soccorso al largo delle coste siciliane da due motovedette della Guardia Costiera, che li ha trasferiti nel porto di Pozzallo (Ragusa).

I naufraghi fanno parte di un gruppo di 400 salvati da un motopeschereccio, che ha raccolto l'Sos di un barcone in difficoltà. In banchina. Non sono stati necessari ricoveri ospedalieri. I migranti verranno trasferiti tutti nell'hotspot di Pozzallo.

