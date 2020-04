coronavirus

Migrante positivo al Coronavirus a Pozzallo

Positivo al Covid 19 un migrante egiziano di 15 anni, arrivato ieri nell'hot spot di Pozzallo.

E' risultato positivo al Covid 19 un migrante egiziano di 15 anni arrivato ieri nell'hot spot di Pozzallo (Rg) perchè trasferito da Porto Empedocle, dopo che il 6 aprile era approdato a Lampedusa con un barchino di fortuna.

"Nella notte sono stato informato - dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna - che uno dei 50 migranti presenti nell'hotspot è risultato positivo al coronavirus. Il tampone era stato eseguito subito dal medico responsabile dell'hotspot perché ai controlli sanitari si evidenziava una temperatura di 38 gradi. Ho chiesto subito un incontro al Prefetto di Ragusa per come affrontare questo caso. Ad ogni modo chiedo urgentemente una relazione sanitaria da parte dei responsabili dal centro di provenienza del migrante e non escludo un eventuale esposto alla Procura per accertare eventuali responsabilità".

La Lega su immigrato positivo al Covid19: "Dissennata gestione del Viminale"

“La dissennata gestione degli sbarchi operata dal Viminale vanifica tutti gli sforzi fin qui fatti dagli italiani. La notizia dell’immigrato sbarcato a Pozzallo risultato positivo al coronavirus è tremenda. Di fatto il ministero dell’interno ha permesso che un Covid positivo sbarcasse in Italia senza alcun controllo o precauzione, lasciandolo a contatto con chissà quante persone ed esponendole al contagio”.

Così Stefano Candiani, segretario regionale della Lega Sicilia, senatore leghista già sottosegretario al ministero dell’Interno con Matteo Salvini.

“Questa condotta è criminale! Il ministro – aggiunge Candiani – invece di sprecare energie per bloccare per via giudiziaria le ordinanze per il contenimento del contagio emesse dal sindaco di Messina, si preoccupi del disastro che sta accadendo sulle coste siciliane”.

