Migranti

Migranti, 88 persone soccorse a Lampedusa: tra loro una donna incinta

Un'imbarcazione con a bordo circa 88 migranti è stata soccorsa dalla Guardia costiera nelle acque antistanti Lampedusa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2023 - 00:03:00 Letto 742 volte

Tra i naufraghi sbarcati al molo Favaloro vi sarebbe una donna incinta che è in fase di travaglio e sta per partorire. La donna è stata portata al Poliambulatorio per assistenza medica. I naufraghi hanno riferito ai soccorritori di essere partiti da Sfax in Tunisia, provengono dalla Costa D'Avorio dal Senegal, dal Mali e dal Burkina Faso.

Fonte: TGCOM24

