Migranti, a Lampedusa quasi mille arrivi nel giorno di Pasqua

A Lampedusa si sono registrati 26 sbarchi, per un totale di 974 migranti, solo nel giorno di Pasqua.

I soccorsi sono iniziati sabato e sono andati avanti, a opera di guardia di finanza, Capitaneria e assetti Frontex, per l'intera giornata. A sbarcare a Lampedusa anche tante donne e bambini. I diversi gruppi hanno riferito di essere partiti dalle città tunisine di Zarzis, Chebba, Jebiniana e Kerkenna e d'aver pagato fino a 4mila dinari per riuscire ad arrivare in Italia. Nell'hotspot, ormai al collasso, ci sono 1.847 ospiti a fronte dei 400 posti previsti.

I soccorsi in area Sar sono stati eseguiti da motovedette della Guardia costiera, delle Fiamme Gialle e dell'assetto Frontex. Gli ultimi gruppi di migranti soccorsi, su sei imbarcazioni, erano provenienti da Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Burkina Faso, Camerun, Congo e Gambia.

