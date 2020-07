migranti

Migranti, non si fermano gli sbarchi Sicilia: 350 trasferiti da Lampedusa verso Porto Empedocle

Gli ultimi 154 migranti, arrivati con 11 barchini, non sono stati neanche portati in contrada Imbriacola al centro di prima accoglienza, ma sono stati lasciati a molo Favarolo.

Continuano numerosi gli sbarchi in Sicilia. L'Hotspot di Lampedusa è al collasso: ci sono 1.101 migranti a fronte dei 95 che potrebbe contenere. Gli ultimi 154 migranti, arrivati con 11 barchini, non sono stati neanche portati in contrada Imbriacola al centro di prima accoglienza, ma sono stati lasciati a molo Favarolo. Quaranta migranti sono sbarcati autonomamente sulla spiaggia di Caucana, frazione di Ragusa, e si sono allontanati, ripresi col cellulare dai bagnanti. Nei giorni scorsi fughe di massa.

Al via nuovi trasferimenti di migranti tunisini da Lampedusa verso Porto Empedocle (Agrigento). Sono circa 200 persone, arrivate nei giorni scorsi sull' isola delle Pelagie. Altro gruppo di tunisini trasferito dalla Guardia Costiera. Altri migranti sono stati portati a Pozzallo (RG) da un pattugliatore della Guardia di Finanza.

Sono un centinaio, e il sindaco lancia l'allarme: "Devono solo transitare ed essere diretti altrove, in questo momento l'hotspot di Pozzallo non può accogliere altre persone, E chiede massimo controllo sanitario".

