Migranti, oltre 5.500 arrivi a Lampedusa. Il sindaco Martello: ''E' emergenza''

In poco meno di due settimane sono arrivati sull'isola di Lampedusa oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi.

"In poco meno di due settimane sono arrivati sull'isola di Lampedusa oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi, molti dei quali di piccolissime entità. Ormai è una vera e propria emergenza". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello parlando della situazione attuale sulla maggiore delle isole Pelagie. Soltanto la notte scorsa ci sono stati tre diversi sbarchi per un totale di una quarantina di arrivi. Tutti tunisini, come avviene ormai da quasi un mese con la rotta tunisina.

"L'ultima imbarcazione, molto piccola - spiega Martello - è arrivata poco dopo le nove di stamattina con una dozzina di persone a bordo". Intanto è attesa entro domani sera a Lampedusa la nave quarantena inviata dal Governo, che dovrebbe ospitare a bordo i migranti che arrivano. Come conferma il primo cittadino.

"Stasera arriva a Porto Empedocle - dice - ed entro domani sera è attesa a Lampedusa". Al momento, come conferma lo stesso sindaco ci sono all'hotspot 678 persone, quasi tutti tunisini e uomini, ma ci sono anche famiglie. In poco meno di 24 ore sono state trasferite oltre 300 persone, così come era stato chiesto ieri dal primo cittadino, in un appello all'Adnkronos, al premier Giuseppe Conte. Oltre cento sono stati trasferiti a bordo dle traghetto per Porto Empedocle (Agrigento).

