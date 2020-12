vincita

Modica, con 2 euro vince una casa e 200mila euro

Con 2 euro giocati in una ricevitoria ha vinto un premio per un valore complessivo di un milione di euro acquistando due schedine del gioco ''VinciCasa''.

Con 2 euro giocati in una ricevitoria a Modica (Rg) ha vinto un premio per un valore complessivo di un milione di euro acquistando due schedine del gioco "VinciCasa", che ogni giorno mette in palio una casa e denaro in contante. Il primo premio del concorso è andato a un frequentatore del bar ricevitoria di via Sacro Cuore, nel quartiere Sorda: ha indovinato 5 numeri su 40 vincendo una "casa + 200.000€ subito".

La somma in denaro verrà corrisposta immediatamente e si potrà utilizzare come si vuole, i restanti 800mila euro, invece, saranno destinati all'acquisto della casa dei sogni.

Fonte: Ansa

