Nave quarantena Azzurra, finisce la quarantena per oltre 600 migranti

Sono sbarcati a Trapani gli oltre 600 migranti risultati negativi al tampone per il Covid-19 ospitati sulla nave quarantena 'Azzurra'.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2020 - 15:19:21 Letto 463 volte

Sono sbarcati a Trapani gli oltre 600 migranti risultati negativi al tampone per il Covid-19 ospitati sulla nave quarantena 'Azzurra'. I minori, una quarantina, saranno condotti nei centri convenzionati, gli altri nei Cas per il completamento delle procedure di identificazione. Oltre 400, invece, sarebbero destinatari di un provvedimento di espulsione. "E' la dimostrazione plastica che l'ordinanza di Musumeci, come ha già precisato il Viminale, è inapplicabile. Altrimenti non sarebbe stato possibile il loro sbarco. La Regione non ha poteri sulla gestione dei flussi migratori", dice all'Adnkronos il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, per il quale si tratta più che altro di "un modo per alzare il tiro, per chiedere attenzione".

