Oggi, manifestazione famiglie sotto i servizi sociali

Prevista per oggi, lunedì 25 maggio alle ore 10.00 una manifestazione sotto l'assessorato alle Politiche sociali di via Dusmet.

25/05/2020

Il problema riguarda decine di migliaia di famiglie in reale emergenza che, per la scarsità dei fondi o per ritardi nel pagamento della cassa integrazione, ad oggi non hanno ricevuto nessun aiuto.

Erano venuti con una rappresentanza, le famiglie escluse dal sussidio, per chiedere un incontro con l'assessore ma la risposta era stata il silenzio.

Avevano promesso battaglia se non fossero stati ascoltati, e così a due settimane dalle richieste di incontro arriva la decisione: una manifestazione pubblica e di massa, sempre con distanziamento, per oggi lunedì 25 maggio alle ore 10.00.

"E' nei momenti di più grande difficoltà che le istituzioni devono più che mai aprirsi alla città. Rifiutarsi di ascoltare le esigenze dei cittadini, è un atto grave" dichiara il Comitato Reddito-Casa-Lavoro.

