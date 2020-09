migranti

Porto Empedocle, concluso lo sbarco di 500 migranti: entro 5 giorni dovranno lasciare l'Italia

E' quasi concluso lo sbarco dei circa 500 migranti che hanno concluso la sorveglianza sanitaria sulla nave quarantena Rhapsody.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/09/2020 - 11:42:20 Letto 376 volte

E' quasi concluso, mancano soltanto 35 tunisini, lo sbarco dei circa 500 migranti che hanno concluso la sorveglianza sanitaria sulla nave quarantena Rhapsody che da ieri è ancorata a Porto Empedocle (Ag).

I migranti, con l'ordine del questore di Agrigento di lasciare entro 5 giorni il territorio italiano, a piedi, si sono diretti verso Agrigento dove, fra la stazione ferroviaria e il terminal degli autobus interurbani, sono tutti in attesa di prendere i primi mezzi disponibili per raggiungere il nord. La maggior parte di loro vuole raggiungere la Francia per ritrovare i familiari che si sono trasferiti da tempo.

