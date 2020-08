migranti

Porto Empedocle, nuova fuga di massa di un gruppo di migranti

Nuova fuga di massa di un gruppo di migranti ospiti della tensostruttura di Porto Empedocle (Agrigento).

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/08/2020 - 17:16:51 Letto 358 volte

Nuova fuga di massa di un gruppo di migranti ospiti della tensostruttura di Porto Empedocle (Agrigento). Tra le 40 e le 50 persone sono riuscite e fare perdere le proprie tracce scavalcando la recinzione. La fuga è stata ripresa da alcuni passanti che si sono accorti dei tunisini che scappavano a piedi. Alcuni di loro, come si apprende da fonti delle forze dell'ordine, sono già tornati nella struttura. La scorsa settimana altri 100 erano scappati dalla tensostruttura.

Sindaca Porto Empedocle: "Nave quarantena non risolutiva"

La sindaca di Porto Empedocle (Agrigento) Ida Carmina incontrerà oggi pomeriggio la Prefetta di Agrigento Maria Rita Cocciufa per affrontare l'emergenza migranti nella tensostruttura. Tra la notte scorsa e l'alba di oggi sono scappati altri decine di migranti molte dei quali ancora non rintracciati. La sindaca chiede di svuotare al più presto la tensostruttura. E si dice convinta che "se continuano questi flussi migratori anche la nave quarantena che è arrivata stamattina non sarà risolutiva".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!