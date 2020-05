migranti

Sbarco di 400 migranti nell'agrigentino, approdo sulla spiaggia di Palma di Montechiaro

Circa 400 migranti sono sbarcati sulla spiaggia di Palma di Montechiaro.

Circa 400 migranti sono sbarcati sulla spiaggia di Palma di Montechiaro. Una nave madre li avrebbe lasciati a pochi metri dall’arenile, prima di riprendere il largo.

Polizia e carabinieri si sono occupati dei controlli in tutta l'aera anche con l'ausilio di un elicottero per perlustrare tutta la zona.

Intanto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Casellino, si è recato ai piedi del Castello dove sono state radunate le persone - tutte tunisine - finora rintracciate tra le centinaia sbarcate in spiaggia. «Da quello che dicono i miei concittadini che hanno assistito ai momenti immediatamente successivi allo sbarco, sono state viste tantissime persone che scappavano per le campagne circostanti - ha raccontato il sindaco - . Pare che fossero circa 300 su due imbarcazioni e una trainava l’altra. Ricerche sono in corso, un altro gruppo di migranti, appena adesso, è stato rintracciato a Cala Vincinzina e altri lungo la strada verso Palma di Montechiaro». Il sindaco ha anche ringraziato le forze dell’ordine e ha portato loro acqua e caffè.

Uno sbarco anche a Linosa dove sono giunti 52 migranti dell’Africa subsahariani, fra cui alcune donne, bloccati dai carabinieri dopo che con un’imbarcazione di circa 10 metri, sono riusciti ad arrivare sugli scogli della più piccola isola delle Pelagie.

