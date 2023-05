Migranti

Sei sbarchi nella notte a Lampedusa, arrivati 288 migranti

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove già ieri erano giunti circa 130 migranti dopo 4 sbarchi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/05/2023 - 10:24:20 Letto 728 volte

Sono 288, con 6 diverse imbarcazioni, i migranti sbarcati a Lampedusa dalla mezzanotte.

A rintracciare e soccorrere le carrette sono state le motovedette di Guardia di finanza e Guardia costiera.

I migranti, originari per la maggior parte di Eritrea, Sudan, Etiopia, Burkina Faso, Mali, Bangladesh e Costa d'Avorio, hanno riferito di essere salpati da Sfax in Tunisia e da Zuara in Libia.

Sulle imbarcazioni soccorse c'erano da un minimo di 19 persone e un massimo di 97.

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove già ieri erano giunti circa 130 migranti dopo 4 sbarchi.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Wikipedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!