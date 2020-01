Coca Cola

Stabilimento Coca Cola catanese in bilico fra tasse e dislocazione. L'Ad: ''Andiamo in Albania''

L'impresa etnea rappresenta un patrimonio occupazionale che potrebbe lasciare ben 355 lavoratori siciliani per le strade.

La Sibeg entra in crisi a Catania a causa della plastic e sugar tax.

L’azienda catanese si trova di fronte ad una grande decisione che la costringe a delocalizzare l’impianto sulla zona balcanica per i nuovi investimenti messi in preventivo.

Così lo ha dichiarato Luca Busi, amministratore delegato di Siberg e responsabile della produzione e commercializzazione di The Coca cola Company nella regione siciliana. Il dirigente ha anche affermato che “la produzione sull’impianto di Catania continuerà ma per quanto riguarda i nuovi impieghi questi verranno bloccati a causa delle tasse esigenti”.

La chiusura della ditta provocherebbe ripercussioni non da poco, considerando che la Sicilia è uno dei territori che conta il maggior numero di disoccupati in tutto il Paese.

Diverse le dichiarazioni fatte da politici. Matteo Renzi allarmato esclama “bisogna intervenire subito!”, Giorgia Meloni su Facebook scrive “con le sue tasse il Governo Grillo-piddino sta letteralmente distruggendo l’economia nazionale”.

Ci auguriamo quindi nuove soluzioni che possano sollevare l’economia dell’isola.

