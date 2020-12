terremoto

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.4 a Ragusa

Secondo l'Ingv la scossa è stata tra 4.9 e 5.4 di magnitudo ed è stata avvertita in molte province dell'isola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/12/2020 - 09:05:15 Letto 382 volte

Forte scossa di terremoto alle 21.27 in provincia di Ragusa, nella Sicilia orientale. Secondo l’Ingv la scossa è stata tra 4.9 e 5.4 di magnitudo ed è stata avvertita in molte province dell'isola.

Non risultano finora danni a persone. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate. Al momento ci sono solo "richieste di informazione, nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni", hanno confermato i vigili del fuoco.

Il presidente della Regione Nello Musumeci è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze.

"A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Ragusa alle ore 21.27 con magnitudo Ml 4.6, sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile", scrive in una nota il Dipartimento della Protezione Civile.

"L’evento sismico – si legge - con epicentro localizzato tra i comuni di Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa risulta avvertito dalla popolazione. Dalle prime verifiche non risultano danni e feriti".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!