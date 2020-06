Coronavirus

Un turista lombardo, in vacanza nel messinese, positivo al Coronavirus

Un turista lombardo in vacanza in provincia di Messina, è risultato positivo al Coronavirus.

Un turista lombardo in vacanza ad Oliveri, in provincia di Messina, è risultato positivo ai tamponi effettuati da un presidio ospedaliero della zona.

Il turista, di Gorgonzola (Milano), adesso si trova in isolamento domiciliare, perché non presenta sintomi particolarmente gravi. Il sindaco di Oliveri, assicurando che l’uomo è in quarantena, ha anche comunicato che si sta provvedendo a rintracciare le persone che negli ultimi giorni sono stati in contato con lui.

Invece, come riportato dal Giornale di Sicilia, sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti su sette pazienti dell’ospedale Papardo di Messina. che dai risultati di un primo esame rapido risultavano positivi. Il timore era che all’interno della struttura ospedaliera fosse presente un focolaio. La preoccupazione è stata fugata dall’esito negativo del tamponi analitici, effettuati due volte dai sanitari del pronto soccorso. Alcuni pazienti sono stati subito dimessi, mentre per altri è stato disposto il ricovero in reparti non Covid.

