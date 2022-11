lavoro

Amadori: nuovo piano di investimenti per 700 assunzioni

Il Gruppo Ŕ alla ricerca di Operai e Addetti alla Produzione in Italia.

Il gruppo Amadori, che dà lavoro a quasi 9.500 persone, ha avviato un importante percorso di ricerca personale per l’assunzione di oltre 700 nuovi collaboratori, i quali saranno inseriti negli stabilimenti in tutta Italia e dovranno svolgere diverse mansioni: addetti alla produzione, magazzinieri, addetti alla manutenzione oltre a figure in ambito HR, Marketing, IT e commerciale.

Le figure maggiormente ricercate dal gruppo Amadori riguardano:

Operai Addetti alla Produzione, che dovranno occuparsi di tutte le attività manuali e operative finalizzate alla lavorazione della carne (in prevalenza pollo e tacchino) o alla movimentazione del prodotto finito in magazzino;

Magazzinieri, che dovranno gestire il magazzino, ricevere le merci in ingresso e in uscita, compilare e controllare i documenti di trasporto, movimentare le merci all'interno del magazzino e collaborare alle operazioni di riordino e inventario;

Operai Turnisti, che dovranno supervisionare e gestire le operazioni di scarico delle materie prime, gestire gli autotrasportatori, dare supporto operativo alle manutenzioni e presidiare i macchinari presenti nei magazzini;

Manutentori Elettrici – Meccanici, i quali dovranno occuparsi della manutenzione meccanica ed elettrica degli impianti produttivi e dei macchinari, garantire la piena efficienza delle macchine e degli impianti, prevenire guasti e anomalie di funzionamento, eseguire controlli periodici, riparazioni e attività tecniche di miglioramento ed eseguire i programmi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

