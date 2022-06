assegno unico

Assegno unico, cambia l'importo per figli disabili: 120 euro in più al mese

L'assegno unico riconosciuto alle famiglie con figli disabili aumenta l'importo per il 2022.

Pubblicata il: 15/06/2022

L'assegno unico riconosciuto alle famiglie con figli disabili aumenta l'importo per il 2022. Lo prevede una norma della bozza del decreto sulle semplificazioni fiscali, all'esame del Consiglio dei ministri, che modifica il meccanismo di assegnazione. In particolare, gli importi della maggiorazione su base mensile per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità sono "incrementati di 120 euro per l'anno 2022".

Fonte: TGCOM24

