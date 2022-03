Assegno unico figli

Assegno universale figli 2022, l'Inps avvia i pagamenti

Inps ha dato il via oggi al versamento della prima mensilità dell'assegno unico per circa 5 milioni di figli beneficiari, riferiti a circa 3 milioni di domande presentate.

Pubblicata il: 15/03/2022

Assegno unico figli 2022, partono i pagamenti. Inps ha dato il via oggi, in collaborazione con la Banca d’Italia, al versamento della prima mensilità dell'assegno unico per circa 5 milioni di figli beneficiari, riferiti a circa 3 milioni di domande presentate tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022. E' quanto annuncia una nota. I primi accrediti saranno a disposizione delle famiglie dal 16 marzo e i pagamenti saranno completati dall'Inps entro il corrente mese. Le domande pervenute a partire da marzo invece verranno messe in pagamento dal mese successivo a quello di presentazione e, se presentate entro giugno, saranno comprensive degli assegni spettanti a decorrere dal mese di marzo.

I dati Isee non inseriti in prima istanza verranno automaticamente aggiornati dall'Inps sulla base delle certificazioni acquisite dagli utenti tramite Caf o Agenzia delle entrate e le somme relative degli assegni saranno automaticamente adeguate.

L'Inos ricorda che i beneficiari di Reddito di cittadinanza in possesso dei requisiti necessari per l’assegno unico riceveranno d’ufficio sulla propria carta gli importi spettanti per il mese di marzo a partire da aprile, insieme alla rata di Rdc/Pdc.

“Da oggi le famiglie italiane con figli a carico inizieranno a ricevere gli importi dell’assegno unico e universale. Un giorno importante, che segna concretamente un nuovo passo e ridisegna il paradigma delle scelte nelle politiche familiari. Sono grata a tutti coloro che in questi mesi hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto che investe nei giovani e riattiva, come indicato più volte dal presidente Draghi, quel gusto del futuro necessario all’Italia per ripartire”, commenta il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti.

Della sfida rappresentata per Inps che ha attivato un nuovo strumento per milioni di famiglie parla invece il presidente dell’Inps Pasquale Tridico. “Una sfida che l’Istituto ha traguardato in ogni fase con spinta innovativa. E’ una misura importante anche per un welfare sempre più universalistico, poiché abbraccia tutte le famiglie senza distinzioni categoriali e rappresenta un investimento organico del Paese per la natalità e i giovani”, conclude.

Fonte: Adnkronos

