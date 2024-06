Assemblea Confesercenti

Assemblea Confesercenti, Anello: ''A Palermo il turismo è una realtà in forte espansione''

''E' necessario sviluppare relazioni sempre più solide fra le strutture ricettive extralberghiere e le imprese che offrono prodotti e servizi dedicati alle forme di ospitalità alternative'', lo ha detto Alessandro Anello, assessore al Turismo, che oggi è intervenuto a Villa Niscemi all'assemblea annuale di Confesercenti Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2024 - 10:55:53 Letto 806 volte

"Insieme a Confesercenti, come amministrazione comunale, stiamo sostenendo la Borsa del turismo extralberghiero in programma a novembre a Palermo perché diventi un punto di riferimento non solo regionale per b&b, campeggi, case vacanza, aziende di turismo nautico e tutte le altre realtà dell’offerta ricettiva complementare all’hotellerie, ma anche nazionale e speriamo presto internazionale. A Palermo il turismo è una realtà in forte espansione e per questo è necessario sviluppare relazioni sempre più solide fra le strutture ricettive extralberghiere e le imprese che offrono prodotti e servizi dedicati alle forme di ospitalità alternative".



Fonte: Comune di Palermo

