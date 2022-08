gas

Aumento prezzo gas, Confindustria: ''Dobbiamo essere pronti a un piano di razionamento''

''Chiediamo un tetto al prezzo del gas e se non viene fatto in Europa, dobbiamo farlo a livello nazionale'', ha detto il presidente di Carlo Bonomi.

Pubblicata il: 23/08/2022

Sulla questione energetica, come Confindustria "chiediamo di affrontare seriamente e immediatamente la predisposizione di un eventuale piano di razionamento. Dal primo ottobre inizia l'anno termico e le imprese non sanno ancora come dovranno affrontarlo". Lo ha detto il presidente Carlo Bonomi al Tg5. "Chiediamo un tetto al prezzo del gas e se non viene fatto in Europa, dobbiamo farlo a livello nazionale, lo stiamo chiedendo da mesi", la proposta degli industriali.

Da mesi, prosegue Bonomi, "stiamo chiedendo la sospensione dei certificati Ets, cioè l'acquisto di certificati verdi perché è una follia pagare questi prezzi oggi". Inoltre, aggiunge il presidente di Confindustria, "chiediamo di avere una quota nazionale di produzione da fonti rinnovabili a costo amministrato riservato all'industria manifatturiera, come fanno altri paesi in Europa e intervenire sul costo della bolletta anche utilizzando risorse comunitarie".

