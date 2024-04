lavoro

Banca IFIS: nuove assunzioni di Addetti e Gestori Filiale

Il gruppo bancario ricerca diplomati e laureati per le filiali in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2024 - 16:15:34 Letto 780 volte

Banca Ifis, gruppo che occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano nel finanziamento alle imprese e nella gestione dei crediti deteriorati, effettuerà nuove assunzioni per le filiali presenti sul territorio nazionale.

La ricerca di nuovo personale riguarda Addetti Back Office Banca, i quali dovranno occuparsi di tutti i sistemi di pagamento (contabilità bonifici, deleghe fiscali e riversamento all’agenzia delle entrate), gestire messaggi in rete, conti reciproci e contabilità portafoglio, gestire pagamenti/storni, erogazioni/estinzioni finanziamenti e si occuperanno di assistenza, attivazioni, variazioni e revoche; Gestori di Filiale, che dovranno gestire la clientela attraverso un'attenta analisi del rischio operativo, di credito e di sviluppo, ampliare il business della società in collaborazione con il team commerciale, mantenere aggiornate le informazioni relative ai clienti, rivedere le valutazioni di rischio e verificare l’andamento della redditività del portafoglio clienti; Specialisti di Strutture, che dovranno supportare le strutture per la protezione degli asset aziendali, coordinare la gestione dei fornitori di competenza, assicurare la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi, verificare l'applicazione dei requisiti delle politiche di contrasto ai rischi di sicurezza fisica, garantire il supporto tecnico e/o specialistico ai referenti di sito, supportandoli al fine di poter implementare i piani operativi di facility management e quelli riferibili alla sicurezza; Analisti del Rischio Operativo, che dovranno eseguire e sviluppare i controlli di secondo livello per il monitoraggio dei principali limiti operativi, raccogliere e analizzare gli eventi di rischio operativo e dei relativi dati di perdita, supportare la redazione e l’aggiornamento dei documenti regolamentari e della normativa interna e valutare i rischi connessi agli accordi di esternalizzazione di funzioni operative del gruppo secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

Per verificare tutte le altre figure… continua a leggere.

Fonte: Edipress

Fonte Immagine: Edipress

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!