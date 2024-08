lavoro

Banca Intesa: assunzioni di oltre 150 diplomati e laureati

Il gruppo ricerca Addetti, Operatori e Responsabili in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/08/2024 - 10:35:51 Letto 927 volte

Intesa Sanpaolo, gruppo bancario internazionale leader in Italia e fra i primi 5 gruppi dell'area euro con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all’estero, assumerà oltre 150 diplomati e laureati da inserire presso le proprie filiali in Italia. Le figure ricercate riguardano:

Addetti Ufficio Valutazioni Attuariali , i quali dovranno supportare il processo di consolidamento tra il gruppo assicurativo (vita e danni) e la capogruppo Intesa Sanpaolo, analizzare le passività assicurative e garantire la possibilità di accrescere sia le competenze tecniche che quelle relazionali;

, i quali dovranno supportare il processo di consolidamento tra il gruppo assicurativo (vita e danni) e la capogruppo Intesa Sanpaolo, analizzare le passività assicurative e garantire la possibilità di accrescere sia le competenze tecniche che quelle relazionali; Specialisti Acquisti Informatici , che dovranno collaborare con i responsabili per efficientare i costi di diverse aree, gestire le richieste di acquisto, negoziare i prezzi con i fornitori definendo la migliore strategia di sourcing, collaborare con le persone di riferimento nell'ambito IT e mantenere adeguati livelli di comunicazione con i responsabili delle unità interne;

, che dovranno collaborare con i responsabili per efficientare i costi di diverse aree, gestire le richieste di acquisto, negoziare i prezzi con i fornitori definendo la migliore strategia di sourcing, collaborare con le persone di riferimento nell'ambito IT e mantenere adeguati livelli di comunicazione con i responsabili delle unità interne; Operatori IT Junior , che dovranno analizzare i dati sull'andamento del servizio di manutenzione, gestire le criticità, le escalation e i disservizi, collaborare alla produzione delle reportistiche sugli asset e sui livelli di servizio dei fornitori e partecipare alle stesure e alle integrazioni dei nuovi e vecchi contratti;

, che dovranno analizzare i dati sull'andamento del servizio di manutenzione, gestire le criticità, le escalation e i disservizi, collaborare alla produzione delle reportistiche sugli asset e sui livelli di servizio dei fornitori e partecipare alle stesure e alle integrazioni dei nuovi e vecchi contratti; Responsabili del Progetto Informatico, che dovranno analizzare i processi ed i prodotti assicurativi, partecipare raccogliere e comprendere le nuove necessità di business, redigere l'analisi dettagliata dei fabbisogni, verificare e garantire la correttezza funzionale di processi e soluzioni IT ed assicurarsi che il progetto finale presentato sia ottimale, funzionale e rispetti i requisiti richiesti.

Per verificare tutte le altre figure… continua a leggere.

Fonte: Edipress

Fonte Immagine: Edipress

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!