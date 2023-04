gas

Bolletta gas, Arera: a marzo cala del 13,4%

Si conferma la tendenza al ribasso dopo il calo dei costi per i consumi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%).

È ancora in calo la bolletta del gas delle famiglie in tutela. Dopo i ribassi registrati per i consumi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%), a marzo 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela si registra una diminuzione del 13,4% rispetto al mese precedente. Lo comunica l'Arera.

Per il mese di marzo 2023, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo (che ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui) è pari a 74,89 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Calcolatrice alla mano, la nuova riduzione porta la spesa annua per famiglia nei 12 mesi da aprile 2022 a marzo 2023 a 1.560,7 euro, comunque lo 0,7% in meno rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (aprile 2021- marzo 2022).

