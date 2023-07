Gas

Bolletta Gas, Arera: leggera diminuzione a giugno del 1,1%

''Diminuzione determinata interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale'', comunica l'Arera.

Pubblicata il: 05/07/2023

Leggera diminuzione della bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di giugno, con un calo dell'1,1% rispetto a maggio.

Lo comunica l'Arera, sottolineando che l'aggiornamento complessivo per l'utente tipo, per i consumi del mese di giugno rispetto al mese precedente, è determinato interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale.

La spesa gas nell'anno scorrevole (luglio 2022-giugno 2023) è di 1.499 euro circa in riduzione dell'8,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente.

