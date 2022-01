lavoro

Burger King assume Addetti Fast Food

L'azienda apre 100 ristoranti e assume 2.000 persone in Italia.

Burger King, nota catena internazionale di ristorazione fast food nata in America nel 1954, e che si è estesa in tutto il mondo, è presente in Italia con 200 ristoranti.

L’azienda ha messo in atto un importante piano di espansione sul territorio nazionale attraverso l’inaugurazione di nuovi ristoranti, infatti è prevista per il 2022 l’apertura di nuovi 30 punti di ristorazione e di altri 100 per i prossimi quattro anni e questo comporterà l’assunzione di 2.000 persone.

Sul sito di Burger King sono comunque presenti diverse offerte di lavoro, che riguardano soprattutto Addetti alla Ristorazione Fast Food, i quali dovranno accogliere e gestire la clientela nella ricezione e nel processo degli ordini, nella consegna e nel pagamento, eseguire in autonomia la preparazione dei prodotti in cucina per la vendita al pubblico, valutare la qualità del cibo seguendo le procedure aziendali in relazione agli standard di pulizia e igiene, mantenere in ordine le postazioni di lavoro unitamente agli utensili e al materiale di cucina, rispettare le norme di sicurezza, utilizzare le attrezzature di lavoro con cura, preparare, conservare e stoccare le materie prime consegnate al ristorante, svolgere attività di pulizia dell'area sala, bagni ed esterno e relazionarsi con disponibilità e correttezza con i colleghi.

Burger King ricerca persone energiche, proattive, determinate, anche senza esperienza nella ristorazione veloce, automuniti, disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi, con flessibilità oraria, disponibilità al lavoro part time e capacità di lavorare in team. Per sostenere la propria espansione, Burger King punta sul rinnovamento dell’offerta e sull’innovazione tecnologica, lanciando nuove categorie di prodotti come l’Italian Kings, cioè panini fatti con le eccellenze italiane, introducendo per primi nel menu la carne vegetale, consolidando e arricchendo la propria gamma di prodotti per offrire un’alternativa ai nuovi clienti e a coloro che già lo sono.

