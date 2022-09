lavoro

Burger King: assunzione di oltre 200 Addetti alla Ristorazione

Il Gruppo cerca nuovo personale per i ristoranti in Italia.

Burger King, uno dei principali gruppi di ristorazione e food service al mondo, presente in Italia con oltre 220 ristoranti dove lavorano più di 4500 collaboratori, per supportare il piano di sviluppo dei prossimi anni, ricerca nuovo personale energico, proattivo e determinato.

Le oltre 200 assunzioni riguardano soprattutto Addetti alla Ristorazione, i quali devono avere buone doti relazionali, attitudine al lavoro di squadra, orientamento al cliente e disponibilità a lavorare su turni, e dovranno occuparsi della clientela (accoglienza, registrazione dell’ordine, consegna e pagamento), preparare i prodotti della cucina destinati alla vendita, assicurarsi dell’eccellenza del cibo servito in linea con gli elevatissimi standard di qualità dei prodotti, seguire le procedure di pulizia e sicurezza aziendale e gestire le materie prime consegnate al ristorante.

Le altre posizioni ricercate dal Gruppo riguardano Assistenti alla Gestione, che dovranno gestire in autonomia i processi connessi all'apertura e alla chiusura del ristorante, verificare che siano mantenuti gli standard di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro e degli alimenti, garantire la qualità del servizio e la soddisfazione dei clienti, svolgere mansioni operative in tutte le postazioni di lavoro all'interno del ristorante, gestire gli ordini settimanali e assicurarsi che tutti gli strumenti e le attrezzature di lavoro siano utilizzati adeguatamente dal personale di crew; Responsabili del Negozio, che dovranno garantire la soddisfazione dei clienti, gestire i cartellini presenze e il gross profit, collaborare alla realizzazione delle attività di comunicazione del locale, applicare le norme e i principi relativi alle procedure di sicurezza nella gestione dei depositi e svolgere mansioni operative in tutte le postazioni di lavoro all’interno del ristorante.

Inoltre Burger King offre opportunità di lavoro ad Addetti Fast Food, che verranno inseriti nell'organico del gruppo tramite Tirocinio retribuito. Ad essi sarà affidato il compito di accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi, rispettare le norme di sicurezza, utilizzare le attrezzature di lavoro con cura, preparare e conservare le materie prime consegnate al ristorante, svolgere attività di pulizia dell'area sala e relazionarsi con i colleghi con disponibilità e correttezza.

