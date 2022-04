Carburanti, in Italia scende il prezzo di benzina e gasolio

Carburanti

Scende il prezzo di benzina e gasolio. In calo anche le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e il Brent

Scende il prezzo di benzina e gasolio oggi in Italia. In calo anche le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e il Brent, questa mattina a 103 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di sei centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. In calo anche IP: - 2 cent/litro sulla benzina e -1 cent/litro su gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,822 euro/litro (-11 millesimi, compagnie 1,825, pompe bianche 1,816), diesel a 1,820 euro/litro (-10, compagnie 1,817, pompe bianche 1,827). Benzina servito a 1,952 euro/litro (-7, compagnie 1,991, pompe bianche 1,876), diesel a 1,954 euro/litro (-7, compagnie 1,989, pompe bianche 1,886). Gpl servito a 0,852 euro/litro (invariato, compagnie 0,851, pompe bianche 0,853), metano servito a 2,201 euro/kg (+11, compagnie 2,281, pompe bianche 2,138), Gnl 2,145 euro/kg (+9, compagnie 2,161 euro/kg, pompe bianche 2,133 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,893 euro/litro (servito 2,109), gasolio self service 1,891 euro/litro (servito 2,113), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,660 euro/kg, Gnl 2,109 euro/kg. In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati.

