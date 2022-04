decreto bollette

Caro bollette, dalla Camera via libera definitivo al decreto legge

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge contro il caro bollette.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2022 - 16:49:45 Letto 739 volte

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge contro il caro bollette: i voti a favore sono stati 323, 49 i contrari. Il provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Fonte: TGCOM24

