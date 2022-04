taglio delle accise

Caro carburante, prorogato il taglio delle accise fino al 2 maggio

L'abbattimento di 25 centesimi dell'accisa sulla benzina e sul gasolio viene esteso fino al 2 maggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2022 - 09:30:42 Letto 684 volte

Con il decreto ministeriale "firmato da me e dal ministro Cingolani abbiamo esteso di 10 giorni l'abbattimento di 25 centesimi dell'accisa sulla benzina e sul gasolio che viene quindi esteso fino al 2 maggio". Così il ministro dell'Economia Daniele Franco in conferenza stampa sul Def.

Proroga che è stata possibile in quanto il Governo sfrutterà ancora l'extragettito dell’IVA sui carburanti per finanziare ulteriormente il taglio delle accise.

L'effetto combinato del taglio delle accise e di altri fattori tra cui il calo delle quotazioni del petrolio ha permesso di "contenere" i prezzi per un pieno di benzina e diesel. Secondo le rilevazioni sui costi medi comunicati nella giornata di ieri, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,797 euro/litro. Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato era di 1,937 euro/litro.

Passando al diesel, in modalità self, il prezzo si attestava a 1,792 euro/litro. In modalità servito, invece, la media era di 1,934 euro/litro.

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!