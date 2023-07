caro benzina

Caro carburanti, torna a salire il costo della benzina e del gasolio

La benzina in modalità self supera quota 1,88 euro al litro. La benzina al servito in autostrada è a 2,2 euro.

Pubblicata il: 27/07/2023

Aumentano con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina in modalità self - spiega Staffetta quotidiana - supera quota 1,88 euro al litro, ai massimi da un anno, quando era in vigore lo sconto sulle accise di 30 centesimi al litro. Il gasolio è a 1,73 euro/litro, ai massimi da aprile. Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo al litro. La benzina al servito in autostrada è a 2,2 euro.

Tornano a correre le quotazioni dei prodotti raffinati - si legge nella rilevazione -. A spingere è il calo delle scorte Usa di prodotti raffinati, insieme alle fermate di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia. Il Brent intanto punta gli 83 dollari. Ne consegue un nuovo giro di rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, e rialzi anche per i prezzi delle pompe bianche.

Queste sono le medie dei prezzi praticati, comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di mercoledì su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,882 euro/litro (+9 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,866), gasolio self service a 1,730 euro/litro (+9, compagnie 1,738, pompe bianche 1,712). Benzina servito a 2,014 euro/litro (+8, compagnie 2,058, pompe bianche 1,926), gasolio servito a 1,866 euro/litro (+9, compagnie 1,912, pompe bianche 1,774). Gpl servito a 0,701 euro/litro (invariato, compagnie 0,711, pompe bianche 0,688), metano servito a 1,417 euro/kg (-4, compagnie 1,424, pompe bianche 1,410), Gnl 1,243 euro/kg (-1, compagnie 1,253 euro/kg, pompe bianche 1,237 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,954 euro/litro (servito 2,200), gasolio self service 1,812 euro/litro (servito 2,075), Gpl 0,834 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,312 euro/kg.

