Cisalfa Sport assume oltre 100 Assistenti Vendite e Responsabili Negozio

Il gruppo ricerca diplomati e laureati per i punti vendita in Italia.

Il gruppo Cisalfa Sport, leader omnicanale per sport e lifestyle, presente in Italia con 155 punti vendita diretti dove lavorano più di 3400 dipendenti, effettuerà oltre 100 assunzioni, che riguarderanno assistenti responsabili del negozio, assistenti alle vendite, direttore del dipartimento, specialisti aziendali e tante altre figure.

Gli Assistenti Responsabili del Negozio dovranno monitorare ed interpretare gli obiettivi con lo scopo di incrementare le vendite, migliorare i tassi di conversione, assicurare il raggiungimento della performance economica dello store, gestire il magazzino, analizzare i cicli di riassortimento e le specifiche strategie di merchandising, organizzare e pianificare le attività in store e guidare il team verso il raggiungimento degli obiettivi commerciali condivisi; gli Assistenti alle Vendite dovranno accogliere e accompagnare i clienti durante l'esperienza di acquisto in store, sviluppare e mantenere una adeguata relazione con i clienti, mantenere e gestire gli stock di reparto e di negozio garantendo la disponibilità dei prodotti, allestire e mantenere gli spazi del punto vendita; i Direttori dei Dipartimenti dovranno comunicare con il proprio team informandolo sulle procedure da seguire, selezionare e accogliere nuovi membri incoraggiando il gruppo e accompagnandolo nei percorsi di crescita in linea con la direzione HR, gestire l'attività commerciale del reparto e accompagnare i clienti in un'esperienza d'acquisto unica sia in negozio che attraverso il canale digitale; gli Specialisti Aziendali dovranno analizzare la concorrenza e cogliere nuove opportunità da realtà nazionali e internazionali, collaborare allo sviluppo del programma monitorandone i dati e le performance e identificando potenziali opportunità e criticità, diffondere la cultura CRM all'interno dell'azienda, alimentare il database seguendo la logica di lead acquisition.

