Classis Capital Sim, nasce il primo help desk per la tutela della patrimonialità delle imprese familiari

Classis Capital Sim, nasce il primo help desk per la tutela della patrimonialitÓ delle imprese familiari

L'obiettivo Ŕ quello di aiutare gli imprenditori e i loro eredi a diventare protagonisti del sistema economico nazionale ed internazionale.

Un'innovazione nel mondo della gestione del risparmio: il programma denominato "Family Office Classis Capital" ideato e strutturato da Maurizio Esentato e dal management di Classis Capital Sim.

Classis Capital Sim è diventata un polo di relazioni a cui aderiscono continuamente molte realtà familiari di impresa e pmi, che capiscono l'importanza di questo programma esclusivo.

Fondamentale e propedeutica è la realizzazione di una diagnosi iniziale del modello di business della pmi familiare, sviluppata in collaborazione con un Centro Studi specializzato sulle Imprese di Famiglia, condotta anche attraverso personal coach e psicologi, a cui deve seguire un piano strategico e azioni concrete per implementato, anche ricorrendo al reperimento di risorse di finanza alternativa.

Il programma proposto da Classis Capital Sim può essere riassunto in alcuni punti chiave: analisi della patrimonialità, gestione e pianificazione degli investimenti mobiliari e immobiliari, creazione di manager specializzati della next generation, attraverso coach di alto livello come, per esempio, Edward I. Altman.

Tramite la formazione della next generation, Classis Capital Sim si propone di indirizzare il futuro manager verso una carriera mirata di alto profilo.

Inoltre, altri punti strategici sono la massima attenzione alla cybersecurity, agli aspetti corporate, alla valutazione del rischio e, infine, alla pianificazione fiscale e successoria. Con l'obiettivo prioritario di non far commettere passi falsi alla next generation e di guidarla nelle sfide più importanti verso risultati di successo.

